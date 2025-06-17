Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма

Совет Евросоюза на год продлил санкции против Крыма, примененные в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Российской Федерацией.

"Европейский союз продлил до 23 июня 2026 года запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя", - следует из постановления органа.

Эти ограничения представляют собой отдельный санкционный режим сообщества, фактически запрещающий европейскому бизнесу любые контакты с Крымом и базирующимися там юридическими лицами, а также выдачу шенгенских виз жителям полуострова.

В 2014 году это был самый серьезный блок ограничений, введенный ЕС против российского региона, однако сегодня данные рестрикции просто дублируют часть санкций из 17 пакетов, которыми страны сообщества ограничили себя и свой бизнес в плане контактов с Россией.