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Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма
17 июня 2025 / 10:35
Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Совет Евросоюза на год продлил санкции против Крыма, примененные в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Российской Федерацией.

"Европейский союз продлил до 23 июня 2026 года запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя", - следует из постановления органа.

Эти ограничения представляют собой отдельный санкционный режим сообщества, фактически запрещающий европейскому бизнесу любые контакты с Крымом и базирующимися там юридическими лицами, а также выдачу шенгенских виз жителям полуострова.

В 2014 году это был самый серьезный блок ограничений, введенный ЕС против российского региона, однако сегодня данные рестрикции просто дублируют часть санкций из 17 пакетов, которыми страны сообщества ограничили себя и свой бизнес в плане контактов с Россией. 

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