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КНДР направит 5 тыс. строителей для восстановления Курской области
17 июня 2025 / 14:16
КНДР направит 5 тыс. строителей для восстановления Курской области
© Артем Иванов/ ТАСС

КНДР направит 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления Курской области. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР.

"Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата СБ РФ.

Он отметил, что Москва и Пхеньян также планируют создать мемориалы в память о корейских воинах, павших в ходе освобождения Курской области. "В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем", - указал секретарь СБ РФ.

Во вторник, 17 июня, Шойгу в третий раз за последние почти три месяца находится с визитом в Пхеньяне. Он объяснил такую интенсивность визитов высокими темпами реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

"Тот темп, который взят при реализации соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он, безусловно, требует постоянного внимания и корректировки, а также принятия решений на всех уровнях", - подчеркнул он.

Вместе с тем Шойгу сообщил, что до конца года предстоит торжественно отметить 80-летие Освобождения Кореи от японского милитаризма, а также 80-летие со дня основания Трудовой партии Кореи.

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