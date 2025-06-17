В Кремле согласились, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой

Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом в его мнении, что исключения России из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы согласны с президентом США: это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки". Очень хорошо известна наша позиция, что сейчас для нас "восьмерка" потеряла свое прикладное значение", - сказал он в ходе брифинга.

Соответствующую точку зрения Трамп высказал на саммите Группы семи. Песков отметил, что в Кремле анализируют информацию, поступающую с этого саммита. "Это важное событие, конечно, и информационно оно значимо. Безусловно, мы анализируем поступающую информацию", - указал представитель Кремля.

51-й ежегодный саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис провинции Альберта.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату "семерки".