Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
17 июня 2025 / 19:49
КОТИРОВКИ
USD
17/06
78.5067
EUR
17/06
90.9438
Новости часа
В Кремле заявили, что вопрос продолжения переговоров РФ и США о нормализации "подвис" ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
Москва
17 июня 2025 / 19:49
Котировки
USD
17/06
78.5067
0.0000
EUR
17/06
90.9438
0.0000
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
17 июня 2025 / 18:32
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
17 июня 2025 / 18:27
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
17 июня 2025 / 18:22
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Подрывная деятельность против России
Политика
В Кремле согласились, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой
17 июня 2025 / 14:32
В Кремле согласились, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом в его мнении, что исключения России из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы согласны с президентом США: это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки". Очень хорошо известна наша позиция, что сейчас для нас "восьмерка" потеряла свое прикладное значение", - сказал он в ходе брифинга.

Соответствующую точку зрения Трамп высказал на саммите Группы семи. Песков отметил, что в Кремле анализируют информацию, поступающую с этого саммита. "Это важное событие, конечно, и информационно оно значимо. Безусловно, мы анализируем поступающую информацию", - указал представитель Кремля.

51-й ежегодный саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис провинции Альберта.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату "семерки".

ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
18:44
В Кремле заявили, что вопрос продолжения переговоров РФ и США о нормализации "подвис"
18:29
Захарова считает нелепым предложение МИД Эстонии о "переносе войны в РФ"
18:16
Патриарх Кирилл считает идею сокращения рождаемости антихристианской
17:58
Новак отметил, что цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей
17:43
Лукашенко предложил поставить памятник корове
17:29
Reuters: Канада может присоединиться к "Золотому куполу" США
17:13
Лавров призвал принять все усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
16:57
Баканов сообщил, что президент утвердил нацпроект по космосу
16:46
Шойгу: Россия и КНДР могут вскоре возобновить авиасообщение
16:33
В результате ударов ЦАХАЛ по Ирану получили ранения 120 женщин и детей
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения