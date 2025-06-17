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Безопасность
В Израиле в результате ударов Ирана погибли 24 человека
17 июня 2025 / 14:46
© AP Photo/ Vahid Salemi/ТАСС
В результате ракетных ударов Ирана, начавшихся 13 июня, в Израиле погибли 24 человека, еще более 640 пострадали. Соответствующие данные приводятся в сводке, которую распространил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
"Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, свыше 647 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди пострадавших состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 37 - как средней тяжести, у более 600 - легкие травмы.