В Израиле в результате ударов Ирана погибли 24 человека

В результате ракетных ударов Ирана, начавшихся 13 июня, в Израиле погибли 24 человека, еще более 640 пострадали. Соответствующие данные приводятся в сводке, которую распространил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

"Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, свыше 647 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 37 - как средней тяжести, у более 600 - легкие травмы.