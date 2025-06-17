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ГД приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
17 июня 2025 / 14:59
ГД приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Проект закона, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги, прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Инициатива была внесена в ГД правительством в мае и принята в первом чтении в том же месяце. Новыми положениями дополняется статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Так, за передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций будет назначаться штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичное наказание предусмотрено за осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица.

Кроме того, вводится наказание за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, для неправомерных операций, либо приобретение таким лицом электронного средства платежа и (или) доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "тот, кто ищет легкого заработка - за пару тысяч рублей передает свои банковские карты или данные счетов для вывода похищенных мошенниками миллионов, становится соучастником преступления". "Он должен понимать, что за этим последует уголовное наказание. Отделаться возмещением ущерба вряд ли получится", - предупредил он.

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