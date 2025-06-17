Маск опубликовал отрицательный результат теста на наркотики

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал отрицательные результаты наркотического теста после того, как в американских СМИ появились сообщения об употреблении им запрещенных веществ.

Согласно опубликованному предпринимателем в соцсети X отчету лаборатории, исследования показали отрицательный результат по всем проверяемым позициям.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением о том, что Маск активно употреблял наркотические вещества в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Согласно информации источников издания, Маск на регулярной основе принимал кетамин, экстази и галлюциногенные грибы. Газете неизвестно, продолжил ли он употреблять запрещенные вещества после того, как стал курировать ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) в администрации Трампа.

Маск, в свою очередь, обвинил издание в распространении дезинформации.