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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1 430 военных
17 июня 2025 / 15:34
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) превысили 1 430 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне "Севера" составили более 145 военных, в зоне "Запада" - до 210, в зоне "Юга" - свыше 275, в зоне "Центра" - до 530, в зоне "Востока" - более 210, в зоне "Днепра" - до 60.