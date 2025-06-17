Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1 430 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) превысили 1 430 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне "Севера" составили более 145 военных, в зоне "Запада" - до 210, в зоне "Юга" - свыше 275, в зоне "Центра" - до 530, в зоне "Востока" - более 210, в зоне "Днепра" - до 60.