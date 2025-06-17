Путин: компания Boeing понесла ущерб, уйдя из России

Компания Boeing понесла ущерб, уйдя с российского рынка. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Путин поинтересовался у своего собеседника, как на сегодняшний день оценивается состояние титанового производства Ростеха.

"Сегодня, безусловно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. По большей части мы работаем на наши авиационные, вертолетные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с Boeing, к сожалению, заморожено, в этой связи объемы сократились", - указал глава Ростеха.

"Я так понимаю, что они понесли ущерб от этого ухода?" - отметил президент. Чемезов согласился, подчеркнув, что американцы привезли большое количество современных станков, было налажено целое производство. "Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов для авиационной промышленности, при этом интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50", - пояснил он.