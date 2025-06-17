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Политика
Reuters: Трамп не слишком настроен на переговоры с Ираном
17 июня 2025 / 15:59
© Александр Щербак/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем. Об этом информировало агентство Reuters.
Сообщается, что глава вашингтонской администрации при общении с журналистами на борту президентского самолета по пути из Канады в США, отметил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке, и стремится добиться настоящего "окончания конфликта".
Вместе с тем Трамп указал, что может отправить для диалога с иранской стороной вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа.