Reuters: Трамп не слишком настроен на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем. Об этом информировало агентство Reuters.

Сообщается, что глава вашингтонской администрации при общении с журналистами на борту президентского самолета по пути из Канады в США, отметил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке, и стремится добиться настоящего "окончания конфликта".

Вместе с тем Трамп указал, что может отправить для диалога с иранской стороной вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа.