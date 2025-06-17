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Медведев назвал Группу семи мертвым клубом
17 июня 2025 / 16:15
Медведев назвал Группу семи мертвым клубом
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

"Большая семерка" (G7) давно мертва как формат. Еще когда это была "восьмерка" с участием России, дело приходилось иметь с "зомби". Такой оценкой поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Президент США Дональд Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Микроном", - указал российский политик, сыронизировав над президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

При этом американского лидера он назвал молодцом. "Отчитал за исключение России, отказался обсуждать санкции и уехал. Давно было понятно, что это мертвый клуб. Помню, когда мы еще сидели с ними за одним столом. Все они уже тогда были zombies", - отметил Медведев.

Саммит G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис провинции Альберта. Трамп, в частности, заявил на этом форуме, что отказ коллективного Запада от формата G8 с участием РФ был большой ошибкой. Он также указал, что не согласится на применение новых антироссийских санкций, подчеркнув, что они "дорого стоят".

Президент США покинул саммит прежде намеченного срока. Белый дом заявил, что главе государства необходимо "успеть решить множество важных вопросов".

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