Марина Харькова, журналист, Донецк

Ни дня не проходит без громких коррупционных скандалов в среде украинских чиновников и военных. Даже в странах-союзниках украинского режима не скрывают своего нарастающего раздражения из-за масштабов украденного и беспрерывного процесса воровства.

Киев заплатил иностранным оружейным посредникам сотни миллионов долларов за поставки важной военной техники. Но большая часть денег была потрачена впустую за последние три года войны. Об этом сообщила Financial Times. Расследование Financial Times базируется на судебных и государственных документах, десятках интервью с должностными лицами, занимающимися закупками, и производителями оружия. В нескольких случаях Киев выплачивал крупные суммы авансом малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые до сих пор так и не поступили. В других случаях оружие, проданное по сильно завышенным ценам, прибыло в непригодном для использования состоянии и даже не подлежало ремонту. В результате на сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов авансом иностранным торговцам оружием за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены, констатирует FT.

При этом иностранные оружейные компании заявляют, что сами стали жертвами коррупции со стороны украинских чиновников и государственных оружейных посредников, что стало причиной пропавших миллионов. В расследовании Financial Times указывается, что несколько бывших украинских чиновников по закупкам оружия, которые работали над этими сделками, были уволены, некоторым предъявлены обвинения в коррупции, а десятки контрактов на поставку оружия сейчас расследуются правоохранительными органами. Другие сделки застряли в медленных арбитражных разбирательствах в Лондоне и Женеве. Сейчас, как выяснила Financial Times, Минобороны Украины через суды добивается возврата около $309 млн авансовых платежей по контрактам, которые считаются недействительными. Еще $460 млн рассчитывают вернуть путем досудебных переговоров с поставщиками. Но эксперты считают эти планы нереалистичными, так как ряд компаний-контрагентов уже перестали существовать.

В расследовании Financial Times приведены любопытные факты о закупках оружия. Например, американская компания OTL Imports, которой из украинского бюджета перечислили €17.1 млн в качестве предоплаты, боеприпасы для ВСУ так и не поставила. Reglus Global, тоже американская компания, получив $160 млн авансом, позабыла об артиллерийских снарядах, заказанных Киевом, и отказалась от поставок. Украинские чиновники обвинили Reglus, что они использовали деньги не по назначению, а для модернизации собственного производства. В компании на это ответили, что это украинская сторона не соблюдает условия контракта, где зафиксировано, что аванс должен быть гораздо больше - $500 млн. Одним из ярких примеров, как пишет издание, «стала история 28-летнего жителя Аризоны Таннера Кука, открывшего небольшой оружейный магазин в Тусоне. Он получил многомиллионный заказ от Украины, который так и не выполнил».

Иностранные СМИ, поддерживающие украинский режим, внезапно прозрели и начали возмущаться. «Знаете, что самое неприятное и шокирующее во всей этой истории? Что на фоне бездарной потери сотен миллионов долларов на боеприпасы, которые так и не были поставлены ВСУ, обеспечением ВСУ занимаются обычные украинцы. Например, в одной из киевских школ было разослано сообщение родителям учеников с просьбой купить для ВСУ шампунь, гели для душа, мыло, зубные пасты и щётки, бритвенные станки, салфетки, полотенца, стиральные порошки, носки, посуду и мусорные пакеты, огнетушители и многое другое. При этом Украине выделялись десятки миллиардов долларов финансовой помощи от союзников и немалая часть этих средств бесследно исчезла.

Кроме заключения сомнительных контрактов, Украина возобновила полномасштабную торговлю западным оружием на черном рынке. В Даркнете опять всплыли десятки предложений, где продают не только ударные дроны, но и РСЗО, гранатометы и ракеты. Купить их с доставкой в Европу или Ближний Восток может любой желающий. Известно, что оружие, предназначенное ВСУ, уже обнаруживались у боевиков в Африке и наркокартелей в Латинской Америке. Объявления о продаже оружия НАТО и Украины обновляются регулярно, а ассортимент расширяется. Украинские поставщики отправляют такой товар через Польшу, Румынию и Балканы. В продаже встречаются военные партии, которые изначально шли в ВСУ, из чего ясно, что оружие было целенаправленно выведено из боевого фонда теми командирами, кто получал его, и структурами, контролирующими военную помощь.

Основным «куратором» и организатором продажи оружия по нелегальным каналам называют украинского генерала из окружения Зеленского - бывшего зампреда Совета нацбезопасности и обороны, генерал-полковника Михаила Коваля (военный преступник, находится в розыске в России). Продажей и перепродажей оружия Коваль начал заниматься, будучи министром обороны Украины в 2014 году. Именно Коваля считают всесильным и влиятельным оружейным бароном Украины.

Время от времени на Украине ловят и арестовывают военных коррупционеров. Недавно был арестован командующий Нацгвардией Александр Пивненко и его подчиненные. Их подозревают во взятке в пять миллионов долларов. Кроме Пивненко, среди основных фигур, попавших под следствие, оказались заместитель Пивненко - бригадный генерал Александр Билоус, директор логистического департамента Алексей Гриценко и два его зама - полковники Николай Модлинский и Александр Калатынец. Заодно украинские силовики нагрянули к начальнику управления расквартирования и капитального строительства Нацгвардии полковнику Денису Ганазу и начальнику центральной базы производственно-технологической комплектации полковнику Владимиру Федоровскому. Следствие подозревает их в получении более 190 миллионов гривен в качестве откатов и к растрате еще 200 миллионов при закупках техники по завышенным ценам.

А недавно испанские власти задержали первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, ранее известного по фамилии Свинарчук. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. По данным ведомства, Гладковский вместе с бывшим заместителем министра обороны и чиновниками Минобороны организовал закупку грузовых автомобилей по завышенным ценам, причинив ущерб на сумму свыше 17 млн грн. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Гладковского на Украину. А буквально вчера был арест должностных лиц Государственной службы специального транспорта Украины, которые присвоили более $1,5 млн (64 млн гривен), выделенных на закупку грузовых автомобилей для военных. Об этом сообщили украинские силовики. По их данным, начальник одного из отделов логистики ГССТ привлек к мошеннической схеме сотрудников воинской части, выступавшей заказчиком авто, а также представителей аффилированной компании, которая и «выиграла» тендер. Во время обысков была обнаружена крупная сумма наличных в иностранной валюте — более 105 млн гривен в эквиваленте.

Украинские бизнесмены и чиновники украли миллиарды на строительстве фортификаций, и ни один из них за это не ответил. Об этом заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. «И мы регулярно слышим жалобы солдат, что им сдают не окопы, а лишь бы что. Они не укреплены деревом, блиндажи без нормального перекрытия, о бетоне вообще редко слышат, ну разве что для парадных съемок или президента, или депутатов от «Слуг народа», которых привозят на определенные участки. Мы помним, как Зеленский приезжает в любую область, показывает эти линии, например, на Харьковщине он сказал, что эту линию невозможно пройти врагу. И ровно через несколько месяцев началась битва за Волчанск, то есть русские перешли эти линии достаточно спокойно, и начались сражения в городской застройке», – возмутился Луценко.

«Тогда возник вопрос о качестве фортификации, и сразу мы получили ответ – коррупция. Завышенные цены на арматуру, на дерево, на земляные работы, украдено почти все. И это мы потом слышали и в Покровском, и под Константиновкой, и на Сумщине. Даже парламент создал, как ни странно, временную следственную комиссию, которая все это подтвердила и передала все материалы, которые она получила, в правоохранительные органы. Но слышали ли мы хоть раз фамилии кого-то, кто за это ответил? Ну хоть одного губернатора, хоть его заместителя, хоть руководителя подразделения, крадущего на ключевом элементе обороны? Нет, мы этого не слышали», – подытожил он.

Воруют как не в себя и те, кто должен бороться с коррупцией. Это разоблачило издание «Украинские новости», где изучили 23 имущественные декларации детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и в 17 из них нашли очевидные признаки коррупции. Выяснилось, что при официальной зарплате в 100 тысяч гривен (примерно 2,2 тысячи долларов) детективы указывают в декларациях миллионы долларов в криптовалюте. Один, например, указал в списке имущества принадлежащие жене биткоины на 1,1 млн долларов. Другой детектив за один день купил и тут же продал криптовалюту на 1,3 млн долларов, что является схемой легализации взятки. Третий «борец с коррупцией» держал электронный кошелек, куда получал «пожертвования за свои услуги». И это кроме массы других фиктивных или недостоверных сведений в декларациях. Примечательно, что даже первый директор НАБУ Артем Сытник вскоре после назначения был уличен в коррупции.

Особенно любопытно, что НАБУ создавалось по предложенной США модели и при непосредственном руководстве процессами из американского посольства в Киеве. Коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине и представляет значительный риск для страны, говорится в недавнем докладе женевской НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью». Это же констатируют и американские аудиторы.

Уровень коррупции на Украине — один из самых высоких в Европе, такие выводы содержатся в отчете генинспектора Пентагона Роберта Сторча, представленном в американском конгрессе. «Продолжающаяся война создала новые возможности для коррупции, включая взятки, откаты и завышенные расходы на закупки в Министерстве обороны, где прозрачность ограничена из-за уровня секретности этих закупок», — говорится в документе.