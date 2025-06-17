В результате ударов ЦАХАЛ по Ирану получили ранения 120 женщин и детей

Не менее 120 женщин и детей получили ранения в ходе ударов Израиля по территории Ирана с 13 июня. Об этом информировала официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

"Число пострадавших в результате израильских атак женщин и детей превысило 100 и достигло 120", - цитирует ее агентство ISNA.