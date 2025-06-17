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Общество
Шойгу: Россия и КНДР могут вскоре возобновить авиасообщение
17 июня 2025 / 16:46
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу надеется, что в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между Россией и КНДР. Об этом он заявил по итогам визита в Пхеньян.
Шойгу обратил внимание, что в эти дни восстанавливается железнодорожное сообщение между странами. "Надеюсь, что в ближайшее время полетит и первый самолет, которые не летали более 30 лет", - указал он.