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Технологии
Баканов сообщил, что президент утвердил нацпроект по космосу
17 июня 2025 / 16:57
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект "Развитие космической деятельности РФ". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, выступая в Совете Федерации.
"20 мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию нацпроекта, а на позапрошлой неделе утвердили ее у президента. Сегодня пришло время приступать к ее реализации", - отметил он.