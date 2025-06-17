Баканов сообщил, что президент утвердил нацпроект по космосу

Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект "Развитие космической деятельности РФ". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, выступая в Совете Федерации.

"20 мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию нацпроекта, а на позапрошлой неделе утвердили ее у президента. Сегодня пришло время приступать к ее реализации", - отметил он.