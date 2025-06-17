Арабский мир между огнем Израиля и дымом Ирана

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Агрессия Израиля против Ирана, начавшаяся несколько дней назад, и последовавшие ответные атаки Исламской республики вызвали напряжённую реакцию арабских стран. Практически все они осудили действия Тель-Авива. Но есть и исключения.

Против развязанной премьером Биньямином Нетаньяху войны традиционно выступило большинство государств, не имеющих с Израилем дипломатических контактов. Среди них Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман, Ливан и ряд других. Кроме того, Тель-Авив также осудили страны, с которыми у него налажены отношения уже много лет: Иордания и Египет. Но и не только они. Те, с кем эти отношения были установлены всего несколько лет в рамках так называемых соглашений Авраама, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом в ходе его первого срока, также не остались в стороне и выступили против Израиля. Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Судан выступили единым фронтом.

Особняком стоит Сирия. Она до сих пор не осудила Тель-Авив. Более того, израильский канал I24News цитирует неназванного сирийского чиновника, по словам которого власти в Дамаске не заинтересованы в этой войне, но в то же время они не выступают против действий Израиля по перехвату иранских беспилотников и ракет в воздушном пространстве страны. Такая позиция выглядит закономерно, учитывая, что Тегеран ранее принимал активное участие в боевых действиях на стороне Башара Асада против тех, кто сейчас пришел к власти. Более того, новые сирийские власти явно настроены на урегулирование многолетнего конфликта с Израилем и не хотят вносить в этот процесс лишние раздражители.

А вот Ирак занял прямо противоположную позицию. И это также понятно: там достаточно проиранских сил в руководстве. И, в отличие от большинства других арабских государств, израильские самолеты нарушают его воздушное пространство на ежедневной основе. С обращением к Багдаду не допускать подобной ситуации выступила сама жертва израильской агрессии - Иран. Но очевидно, что подобных возможностей у иракцев просто нет. Им остается действовать дипломатическими методами, что они и делают. Так, Багдад подал жалобу на Тель-Авив в Совет Безопасности ООН, обвинив последний в использовании своего воздушного пространства и назвав это нарушением международного права и Устава ООН.

Несколько особняком среди арабских государств стоят монархии Персидского залива, и прежде всего Саудовская Аравия. Их этот конфликт напрямую не затрагивает. По крайней мере, пока. Но учитывая непростые отношения с Ираном еще в совсем недавнем прошлом, осуждение действий Израиля выглядит достаточно показательным. При этом такая позиция, может быть, не лишена второго дна.

Как известно, в марте 2023 года Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая подписали соглашение о примирении. Тогда эти договоренности выглядели крайне хрупкими. Многие эксперты отмечали, что саудовцы и иранцы, улыбаясь друг другу, держат кинжалы за спинами. Нынешние израильские атаки выполняют своего рода роль экзамена для отношений между Эр-Риядом и Тегераном. И похоже, пока обе столицы успешно сдают этот экзамен.

При этом иранская ядерная программа, на которую нацелились в Тель-Авиве, неоднократно вызывала обеспокоенность в Саудовской Аравии и подталкивала к развитию своей собственной. В январе этого года министр энергетики королевства Абдельазиз бен Сальман Аль Сауд объявил о планах начать обогащение и продажу урана. А в 2018 году наследный принц и фактический правитель страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявлял, что, если Иран разработает ядерное оружие, Саудовская Аравия "сделает то же самое в кратчайшие сроки". Очевидно, что научной и промышленной базы для этого в королевстве нет. Но еще в 2013 году СМИ цитировали бывшего советника на тот момент президента США Барака Обамы по вопросам нераспространения ядерного оружия Гэри Сэймора. По его словам, "в Саудовской Аравии полагают, что у них есть некая договоренность с Пакистаном о том, что в случае крайней необходимости они могут получить от него ядерное оружие". С тех пор, конечно, много воды утекло. Но две вещи остаются неизменными: теплые отношения между Эр-Риядом и Исламабадом и высокий уровень недоверия саудовцев к декларируемым задачам иранской ядерной программы.

С другой стороны, звучащие в последние дни на фоне израильской агрессии намеки Ирана на возможность перекрытия Ормузского пролива - "бутылочного горлышка", соединяющего Персидский залив и Индийский океан, не может не тревожить Саудовскую Аравию и другие арабские монархии в регионе. По этой транспортной артерии проходит до 20% мировой нефти и до 90% той, что добывают в Персидском заливе. Аналитики уже прогнозируют взлет цен на "черное золото" в случае реализации такого сценария. Вот только воспользоваться этим рогом изобилия богатые монархии Персидского залива по понятным причинам не смогут. При этом даже краткосрочные перебои с транспортировкой энергоносителей могут привести к ущербу в миллиарды долларов.

Что касается Ирана, то сложно сказать, способен ли он действительно перекрыть Ормузский пролив, но такие учения ранее он проводил. Пока, впрочем, этот вариант представляется маловероятным. Но неизвестно, что будет потом. Если над руководством в Тегеране нависнет реальная угроза, то такая мера вполне может рассматриваться в логике, мол, если нам пришел конец, так мы за собой утянем всех.

Реакция арабских государств на вооруженный конфликт Израиля и Ирана демонстрирует сложный баланс между тактическими интересами и стратегическими угрозами. Кто-то, как Сирия, предпочитает делать вид, что не замечает происходящего. Другие, прежде всего многие страны Северной Африки, находясь вдалеке от места событий, занимают традиционно антиизраильскую позицию. Третьи, видя для себя как сиюминутные выгоды, так и глобальные риски, осуждают действия Тель-Авива, но не спешат сплачиваться вокруг Ирана и оказывать ему военную или экономическую помощь в этом противостоянии. Все заняли выжидательную позицию и наблюдают: с начала вооруженного конфликта прошло еще совсем немного времени для того, чтобы начинать действовать, да и ситуация может измениться каждую минуту.