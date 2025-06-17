Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану

Объяснения Нетаньяху причин удара по Ирану – полная ерунда. Возьмем классический учебник истории и прочтем, что у всех войн есть причины и поводы. Ядерная программа Ирана это – просто повод. А вот причины надо искать в самом Израиле. Нетаньяху оказался в тупике со своей операции в секторе Газа. Внутри Израиля ощутимо растут протесты, и ему просто приходится идти ва-банк. Нетаньяху полагает, что удары по Ирану помогут ему сохранить свой пост. Это совершенно очевидно, хотя бы потому, что МАГАТЭ признавало, что Иран не обогащает уран в степени достаточной для создания бомбы. Иран вел собственную игру в надежде выторговать в переговорах с американцами лучшие для себя условия в ядерной сделке.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/52397bde5b6d37ec0486583c8f2b6a06/