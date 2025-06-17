Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке

В некоторых СМИ сейчас идет волна, что России выгодно то, что сейчас происходит между Ираном и Израилем. Дескать, повысятся цены на нефть, а западный мир отвлечется от украинского конфликта. Да, нефть действительно выросла, но это эмоциональный скачок. По-настоящему вырасти цены могут в том случае, если иранцы перекроют Ормузский пролив, но это крайне маловероятно. Скорее всего, цены вернуться к изначальным, когда конфликт примет вялотекущий характер. Что касается Украины – никто ни на что не отвлечется. Украина – это ключевой фактор давления Запада на Россию.

А вот риски для России в случае, если Израиль сможет свалить иранский режим, – достаточно велики. Самое мягкое, с чем может столкнуться Россия – это провал всех планов по созданию транспортного коридора Север-Юг. Кроме того, в перспективе Россия получит угрозу со стороны Каспийского моря. Договоренности о том, что страны бассейна не будут пускать в море корабли третьих стран могут быть сорваны.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9700da802195d1eb280e0289210b0a3d/