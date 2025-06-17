Лавров призвал принять все усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Мировое сообщество должно активизировать усилия для деэскалации конфликта между Израилем и Ираном и для перевода ситуации к решению вопросов дипломатическими средствами. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с индонезийским коллегой Сугионо.

"Констатировали совпадение или близость позиций по большинству актуальных международных проблем", - указал Лавров. Речь идет, в том числе о положении дел на Ближнем Востоке, поскольку этот вопрос является наиболее актуальным сегодня, отметил он.

Российский министр также имел ввиду ситуацию на палестинских территориях, нападение Израиля на Иран. В связи с этим он подчеркнул важность активизации усилий для деэскалации, выразив уверенность, что нужно перейти к рассмотрению любых вопросов в этом контексте за столом переговоров.