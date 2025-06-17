ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта

В Европейском Союзе говорят о подготовке к войне. Потенциал у ЕС имеется. Большое население, масса технических специалистов, достаточно средств, чтобы собрать большую контрактную армию. Европейцы могут покупать вооружения у США и могут развернуть собственное производство. Есть крупные компании, готовые зарабатывать на войне. Вопрос только в сопротивлении общества. Оно пока не сопротивляется. Вероятно, потому что европейцы пока не понимают, куда их ведут. Ситуация в Европе напоминает ситуацию на Украине после майдана. Кажется, что ничего не происходит, ничего не поменялось, хотя, на самом деле, поменялось все.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9c37c87684ff4ff56d5fd1bc84915415/