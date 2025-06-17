США могут заключить соглашение с Канадой по присоединению страны к проектируемой американской системе противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Об этом со ссылкой на президента США Дональда Трампа информировало агентство Reuters.

Вместе с тем Трамп отметил, что Канада заплатит за присоединение к системе, если такая сделка будет реализована.

По его словам, канадские власти стремятся к тому, чтобы стать частью новой системы ПРО, и выражают соответствующие намерения при контактах с Вашингтоном. Трамп уточнил, что на саммите Группы семи (G7) американская делегация вела переговоры с канадской стороной на этот счет. На его взгляд, для Оттавы заключение соглашения было бы "крайне выгодным".

При этом американский лидер обратил внимание, что вопрос торгового баланса и импортных пошлин США и Канады остается нерешенным.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Вашингтон оперативно продвигается в разработке системы "Золотой купол". Белый дом сообщал, что она предназначена для отражения "ракетных угроз со стороны любого противника". Соответствующий указ Трамп подписал 28 января.