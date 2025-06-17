Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове в знак заслуг в жизни людей. Об этом информировал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

"Корове не только надо памятник поставить за годы Великой Отечественной войны. Корова и сегодня кормит людей. Основная продукция, которую мы получаем, - это корова. Это не только молоко, но и мясо", - отметил глава государства в ходе выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству.

Кроме того, Лукашенко акцентировал внимание на том, что корова должна содержаться в хороших условиях. "Корова, если хотим быть здоровыми, должна нормально дышать и питаться. Корова должна стоять во дворце", - указал он.

Вместе с тем президент рекомендовал не забывать о своих приусадебных участках. "Хотя бы по две бороздки высаживать картофель", - сказал он.

Некоторое время назад Лукашенко подчеркнул, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума, и пригрозил за это "поснимать головы".