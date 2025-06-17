Усиление КНР в Средней Азии надо использовать в своих интересах

Отношения государств Центральной Азии с Китаем вышли на уровень вечного стратегического партнерства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите стран региона и КНР, который проходит в Астане.

"В лице соседнего Китая Казахстан обрел вечного и надежного стратегического партнера, настоящего друга. Наш регион, обладающий объемным рынком в 80 млн человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции как важный субъект международных отношений и торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Ключевую роль в этом позитивном процессе играет всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой. С большим удовольствием хочу отметить, что отношения между Центральной Азией и Китаем вышли на уровень вечного, "всепогодного" и всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Токаев.

Он отметил, что Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, а осуществление бесперебойных транспортных перевозок, в том числе в торговле с Китаем, является стратегической задачей.

II саммит Центральной Азии и Китая проходит 17 июня, первый саммит состоялся в 2023 году в китайском Сиане. Токаев председательствует на текущем саммите, также в нем участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Профессор Московского гуманитарного университета, доктор географических наук Алексей Скопин отмечает, что «для Средней Азии характерны несколько векторов во внешней политике. Первый вектор – это ориентация на Россию. Россия традиционный партнер, огромное количество мигрантов, большая часть товарооборота с Россией и тд. Дальше, в эту конструкцию 25-30 лет назад стала входить Европа, далее стала входить Япония со своими инвестициями, далее в это же время стали входить Великобритания и США. Получается, что за это время, начиная с начала 1990-х, эта многовекторность политики среднеазиатских стран все время расширялась, как раскрывающийся веер. А чуть позже туда стал входить и Китай потому, что со Средней Азией у него довольно большие проекты в области инфраструктурных проектов, газопроводы, нефтепроводы, железные дороги и т. д. В результате Средняя Азия обрастает внешними связями и поэтому здесь каждый из внешних акторов тянет ее в свою сторону. Нынешний саммит – это подвижка Средней Азии в сторону Китая. С другой стороны, Средняя Азия - это огромный рынок сбыта. Поэтому, когда американцы свои санкции на китайские товары накладывают, то Китай в ответ может развернуть свою торговлю в эти соседние страны. Это будет плюсом и для Китая, и для Средней Азии. Да, американцы могут вмешаться в этот диалог, но пока Америка в таком состоянии, что начинает уже воевать со всем миром. И если раньше у них хоть Европа была надежным партнером, то теперь уже вообще непонятно, кто является партнером Америки».

По совам эксперта, «России реагировать на усиление позиций Китая в этом регионе надо спокойно потому, что это неизбежность. Китай с фактически 2-й экономикой мира, все равно будет все более и более сотрудничать со Средней Азией. Поэтому если мы реалисты, то мы должны понимать, что роль Китая в Средней Азии будет усиливаться. А если мы идеалисты, которые считают, что Средняя Азия это исключительно российская зона влияния, то тогда мы будет исходить из некой идеалистической позиции, причем неправильной. А реалистичная позиция заключается в том, что влияние Китая в этом регионе будет усиливаться, и это надо принимать и надо использовать в своих интересах. Как пример, тендер на строительство АЭС в Казахстане, где китайская компания участвует, российская компания участвует и становиться первой, а китайская - второй, вот в таком духе и надо продолжать».