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Новак отметил, что цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей
17 июня 2025 / 17:58
Новак отметил, что цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Нынешние цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей нефти, но они скорректируются по мере нивелирования рыночных шоков. Соответствующую точку зрения изложил вице-премьер Александр Новак в интервью "Ведомостям" в преддверии ПМЭФ.

"Текущие мировые цены на нефть представляют собой краткосрочное следствие сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - отметил он.

По словам вице-премьера, мировые цены на нефть исторически были под давлением как политических факторов, так и баланса спрос и предложения. "В последние годы ключевым фактором волатильности является обстановка на Ближнем Востоке и риски ограничения поставок через Ормузский пролив, а также продолжающееся восстановление мировой экономики и риски, связанные с развязанными США торговыми войнами", - указал Новак.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

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