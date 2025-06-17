Новак отметил, что цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей

Нынешние цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей нефти, но они скорректируются по мере нивелирования рыночных шоков. Соответствующую точку зрения изложил вице-премьер Александр Новак в интервью "Ведомостям" в преддверии ПМЭФ.
"Текущие мировые цены на нефть представляют собой краткосрочное следствие сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примут восходящую динамику", - отметил он.
По словам вице-премьера, мировые цены на нефть исторически были под давлением как политических факторов, так и баланса спрос и предложения. "В последние годы ключевым фактором волатильности является обстановка на Ближнем Востоке и риски ограничения поставок через Ормузский пролив, а также продолжающееся восстановление мировой экономики и риски, связанные с развязанными США торговыми войнами", - указал Новак.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".