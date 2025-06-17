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Патриарх Кирилл считает идею сокращения рождаемости антихристианской
17 июня 2025 / 18:16
Патриарх Кирилл считает идею сокращения рождаемости антихристианской
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Идея ограничения рождаемости ввиду нехватки материальных благ является противоречащей христианству. На это обратил внимание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью "Коммерсанту".

"Опыт многих стран говорит о том, что невозможно обеспечить всех благами по верхней планке, просто не хватит ресурсов. Мы часто слышим ответ, если ресурсы ограничены, то нужно сократить количество их потребителей, отсюда все эти теории перенаселения Земли и сокращения рождаемости. Это антихристианский подход, он в случае реализации может привести к вымиранию, в том числе тех, кто его исповедует", - указал предстоятель РПЦ.

По его словам, нехватка ресурсов является поводом к освоению планет, а не ограничению рождаемости. "Когда в христианской Европе стало мало ресурсов, наступила эпоха Великих географических открытий. Люди прошлого открывали новые континенты, а не думали, как рожать поменьше детей", - подчеркнул патриарх.

Кроме того, он считает, что нынешнее падение рождаемости требует переосмысления форм проживания, так как условия городской жизни не способствуют деторождению. "Доля трехкомнатных квартир, то есть пригодных для семей с двумя - тремя детьми, составляет около 10% в новостройках. Для того, чтобы численность населения росла, необходимо горизонтальное развитие территорий, поскольку крупные города были и остаются реципиентами населения, неспособными обеспечить его воспроизводство", - сказал глава РПЦ.

Вместе с тем патриарх напомнил о существенном падении числа абортов с 1990-х, при этом добавив, что в современных условиях снижение абортов не обеспечивает автоматического повышения рождаемости. "Надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей, принятии на себя бремени их воспитания. А это всегда форма жертвенного служения, форма любви", - резюмировал он.

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