Инициатива министра иностранных дел Эстонии о "переносе войны в Россию" нелепа. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил "новую концепцию", которая состоит в "переносе" военных действий на территорию Российской Федерации.

"Я думаю, он не очень хорошо понимает, о чем говорит. Прячется за логотипом НАТО, провокационно генерируя нелепые идеи. Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - указала дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращал внимание, что против России ведет войну практически вся Европа, эти силы вновь объединились под нацистскими знаменами, поддерживая расистский режим Владимира Зеленского на Украине.