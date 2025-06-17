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В Кремле заявили, что вопрос продолжения переговоров РФ и США о нормализации "подвис"
17 июня 2025 / 18:44
В Кремле заявили, что вопрос продолжения переговоров РФ и США о нормализации "подвис"
© Архив ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев

Вопросы переговоров РФ и США по нормализации отношений, планировавшихся в Москве, но перенесенных по просьбе американской стороны, остаются в подвешенном состоянии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, "в начале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу".

"Сейчас, очевидно, между Госдепартаментом США и МИД России будет достигнута какая-то договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько подвис", - указал представитель Кремля.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала о том, что намеченные переговоры РФ и США, направленные на устранение раздражителей в отношениях, были отложены из-за желания Вашингтона "взять паузу". Дипломат выразила надежду, что эта пауза не будет слишком продолжительной.

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских консультаций. Делегацию США на встрече возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, российскую делегацию - посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

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