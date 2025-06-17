Почему Трамп пренебрег «семеркой» ?

Президент США Дональд Трамп покидает саммит Группы семи (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке и отправляется в американскую столицу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп вернется в Вашингтон сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) вечером, чтобы успеть решить множество важных вопросов", - отметила она.

"Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств ["семерки"]", - добавила пресс-секретарь.

Ряд американских СМИ обсуждает неожиданный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита Группы семи в Канаде и проводят параллели с 2018 годом.

Газета Politico обратила внимание на то, что Трамп во время своего первого президентского срока в 2018 году также покинул саммит G7 в Канаде, отказавшись от подписания совместного заявления, из-за недовольства Джастином Трюдо, который на тот момент занимал пост премьер-министра Канады. В связи с этим газета отмечает, что с годами у Трампа "склонность к драматизму" на международных встречах не изменилась.

В свою очередь агентство Associated Press напомнило, что американский лидер в середине второго дня саммита семь лет назад после споров о формулировках в итоговом коммюнике покинул Квебек и отправился в Сингапур на встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Газета The New York Times также пришла к выводу, что "проблемная история" президента США с "семеркой" вновь повторилась.

Политический аналитик Павел Шипилин полагает, что «G7, как экономический и политический лидер мира, давно не пользуется былым авторитетом. Поэтому пренебрежение Трамп к членам этого клуба демонстрировал еще в свой 1-й срок. Так что сейчас нет никакой сенсации. Да, персонажи типа Зеленского связывали с этим саммитом какие-то надежды. Он прилетел в Канаду, пытался встретиться с Трампом, встреча была запланирована, как и у многих других. Но у Трампа сейчас видимо другие приоритеты, прежде всего Ближний Восток, и он в своей манере неожиданно все бросил и уехал, сорвав все планы участников. G7 сейчас мало что решает в мире, и с этим участникам, которые остались одни, без хозяина, приходится мириться. Что они будут решать в Канаде - непонятно, но чтобы они не решили, это не идет ни в какое сравнение, с тем единым фронтом, который выстраивался при Байдене несколько лет назад. Так что все закономерно».

По словам эксперта, «если говорить о возможных решениях G7, то все мыслимые и немыслимые санкции против России уже объявлены и участники, конечно, что-то еще попытаются придумать, но мне представляется, что ничего нового они уже не придумают и все уже придумано, все, что можно они уже объявили. Да, они немного поддержат Зеленского, покормят в бесплатной столовой, похлопают по плечу, утрут его слезы? и все на этом закончится, вся поддержка».