Мерц выразил надежду на смену власти в Иране

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что итогом операции "Восстающий лев" Израиля в Иране станет смена власти в Тегеране.

"Мы в этом случае имеем дело с террористическим режимом, как внутри страны, так и извне. Было бы хорошо, если бы пришел конец этому режиму", - сказал глава германского правительства в интервью телеканалу ARD.

Вместе с тем, по его мнению, часть иранского правительства якобы могла бы участвовать в переговорах. "Все еще сохраняется возможность для части правительства, которая пока способна действовать, вернуться за стол переговоров. Предложение в силе", - указал канцлер. "И если правительство Ирана не готово начать переговоры, то Израиль доведет дело до конца", - подчеркнул он.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших, при этом отметили, что ущерб в результате атак был ограниченным.