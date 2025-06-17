Мишустин отметил, что россияне стали чаще путешествовать по стране

Россияне стали чаще путешествовать по стране, в том числе на автомобилях и поездах. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию транспортной инфраструктуры.

"Растет количество поездок по России, в том числе туристических. Граждане стали чаще путешествовать в другие российские субъекты - на машине, на поезде. Наращиваем возможности и воздушного сообщения. Ведем активно реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети, возводим новые объекты", - указал глава правительства.

По его словам, с начала года введены в строй четыре новых терминала аэропортов в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Минеральных Водах. Всего до 2030 года планируется построить по меньшей мере 75 аэродромных комплексов, отметил Мишустин.

"Транспортная система должна быть организована так, чтобы граждане добирались до места комфортно, безопасно и быстро - выбирая для себя наиболее удобный вариант передвижения", - заключил он.