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Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином
17 июня 2025 / 19:36
Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином
© Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Пекин и Москва действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, конечно, будут обсуждаться", - отметил представитель Кремля.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Тегеран совершил ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших, при этом отметили, что ущерб в результате атак был ограниченным. 

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