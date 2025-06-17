Канада намерена применить санкции против более чем 200 кораблей так называемого теневого флота России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Марк Карни перед началом встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе.

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций в отношении ряда физических лиц в России и свыше 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются уклоняться от санкций. Мы также введем санкций против более чем 200 судов теневого флота, который Россия опять же использует для уклонения от ограничительных мер", - отметил он.