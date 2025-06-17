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Политика
Канада намерена ввести санкции в отношении 200 кораблей "теневого флота" России
17 июня 2025 / 19:48
© Minas Panagiotakis/ Getty Images/ТАСС
Канада намерена применить санкции против более чем 200 кораблей так называемого теневого флота России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Марк Карни перед началом встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе.
"Сегодня Канада объявляет о введении санкций в отношении ряда физических лиц в России и свыше 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются уклоняться от санкций. Мы также введем санкций против более чем 200 судов теневого флота, который Россия опять же использует для уклонения от ограничительных мер", - отметил он.