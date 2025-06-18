Лула да Силва не видит смысла в дальнейшем существовании Группы семи

Дальнейшее существование Группы семи (G7) больше не имеет смысла, так как Группа двадцати (G20) гораздо более отражает современные реалии мира. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по прибытии в Канаду для участия в саммите "семерки".

"После создания G20 нет необходимости в существовании G7. G20 более представительна", - отметил он.

По словам бразильского лидера, G20 играет более важную роль в мировой политике, однако он все равно участвует в саммитах G7, чтобы не создавать впечатления, что Бразилия игнорирует взаимодействие со странами этого формата.

Он также заявил, что рассчитывает в ходе саммита обсудить конфликт Ирана и Израиля, начавшийся с атаки еврейского государства в ночь на 13 июня. "Любой конфликт вызывает у меня чувство беспокойства. Меня также глубоко тревожит, когда я вижу, что деньги направляются на поддержание конфликтов. И именно об этом я хочу завтра немного поговорить", - указал Лула да Силва.