Fars: ВС Ирана ударили по авиабазам на территории Израиля

Вооруженные силы Ирана атаковали авиабазы на территории Израиля. Об этом информировало агентство Fars, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Целью очередной масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима, с которых взлетают самолеты противника для совершения нападений на Иран", - следует из заявления.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Тегеран совершил ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших, при этом отметили, что ущерб в результате атак был ограниченным.