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Володин: российское законодательство об иноагентах - одно из самых либеральных
17 июня 2025 / 20:31
Володин: российское законодательство об иноагентах - одно из самых либеральных
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Законодательство, регулирующее деятельность иностранных агентов, в России - одно из самых либеральных в мире. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

"У нас одно из самых либеральных законодательств в отношении иноагентов. И наказание одно из самых низких. Если сравнить уголовную ответственность иноагентов за неисполнение требований в США, Австралии, она составляет около 10 лет. У нас уголовная ответственность в два раза ниже, до пяти лет", - указал он.

Ранее Госдума приняла закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей для иностранных агентов за несоблюдение требований Минюста. Новым положением дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Володин назвал эти изменения важными, поскольку иноагенты часто игнорируют требования должностных лиц. "Как мы с вами понимаем, иноагенты финансируются из-за рубежа. Делают все для того, чтобы ослабить нашу страну, разрушить государство. Поэтому мы, в свою очередь. должны противодействовать этому", - подчеркнул он.

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