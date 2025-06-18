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Политика
Трамп призвал к безоговорочной капитуляции Ирана
17 июня 2025 / 20:46
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что планов ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на нынешнем этапе нет, при этом потребовал от него "безоговорочной капитуляции".
"Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер Ирана. Он является легкой целью, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока", - указал глава Белого дома в Truth Соц. сети.
"Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", - написал он. "Безоговорочная капитуляция!" - подчеркнул Трамп.