Трамп призвал к безоговорочной капитуляции Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что планов ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на нынешнем этапе нет, при этом потребовал от него "безоговорочной капитуляции".

"Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер Ирана. Он является легкой целью, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока", - указал глава Белого дома в Truth Соц. сети.

"Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", - написал он. "Безоговорочная капитуляция!" - подчеркнул Трамп.