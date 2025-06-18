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Экономика
"Автоваз" представил в рамках ПМЭФ Lada Aura для такси
18 июня 2025 / 10:17
© Мария Браништи/ ТАСС
Компания "Автоваз" продемонстрировала в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) автомобиль Lada Aura, предназначенный для такси, сообщает ТАСС.
Как отмечается, автомобиль представлен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными "шашками" - традиционным обозначением такси.
Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura стартовали в России 30 ноября прошлого года.
Вместе с тем на стенде "Автоваза" представлены автомобили Lada Niva Sport и новая модель бренда Lada Iskra Sport в черном цвете.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".