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Telegraph: Китай направил в Иран транспортные самолеты по подложному маршруту
18 июня 2025 / 10:35
Telegraph: Китай направил в Иран транспортные самолеты по подложному маршруту
Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Китай переправил на территорию Ирана не менее трех транспортных самолетов Boeing 747 по подложному маршруту. Об этом информировала британская газета The Daily Telegraph.

По версии издания, воздушные суда могут использоваться для перевозки оружия и военного оборудования, необходимого Ирану в противостоянии с Израилем. В пользу такого предположения говорит то, что первый из трех рейсов направился в Иран на следующий день после начала израильской военной операции против этой страны, а еще два самолета прибыли на Ближний Восток позднее.

В материале указывается, что самолеты перемещались над северной частью Китая, пересекали границу с Казахстаном, пролетали над Узбекистаном и Туркменистаном, а затем исчезали с радаров на подлете к Ирану. При этом заявленный маршрут самолетов предусматривал прибытие в Люксембург, но ни один из них не вошел в воздушное пространство Европы, пишет газета.

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