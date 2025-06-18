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Общество
Скончалась народная артистка России Наталья Тенякова
18 июня 2025 / 10:44
© Артем Геодакян/ТАСС
Народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского Наталья Тенякова скончалась на 81-м году жизни. Сообщение об этом размещено в официальном Telegram-канале МХТ имени Чехова.
В театре указали, что Тенякова ушла из жизни в ночь на 18 июня. Отмечается, что ее смерть стала "подкашивающей" и "фундаментальной" потерей. Тенякова была опорой театральной труппы, актрисой исключительного дара, чье природное обаяние невозможно было ни описать, ни воспроизвести, следует из сообщения.
В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы. Информация о дате и месте прощания будет приведена позднее.