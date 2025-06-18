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Безопасность
Герасимов проверил выполнение задач на красноармейском направлении
18 июня 2025 / 10:59
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами группировки "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.