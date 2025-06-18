Герасимов проверил выполнение задач на красноармейском направлении

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами группировки "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.