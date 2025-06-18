Израиль атаковал иранское предприятие, задействованное в процессе обогащения урана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по иранским производственным объектам, задействованным в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

"Свыше 50 истребителей ВВС Израиля под точной координацией разведуправления провели серию атак на военные объекты вблизи Тегерана. В рамках усилий по нанесению ущерба иранской программе разработки ядерного оружия была совершена атака на объект, задействованный в производстве центрифуг в Тегеране, работа которого позволила бы иранскому режиму расширить масштабы и ускорить темпы обогащения урана для разработки ядерного оружия", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в ходе атаки также были нанесены удары по ряду объектов, связанных с производством оружия. "В числе оказавшихся под ударом оружейных заводов было производство комплектующих для ракет класса земля - земля, которые иранский режим запускает в сторону Израиля", - сообщили в ЦАХАЛ.