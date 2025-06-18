Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
18 июня 2025 / 14:18
КОТИРОВКИ
USD
18/06
78.7135
EUR
18/06
90.7548
Новости часа
Орешкин назвал главные риски в современном мире Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
Москва
18 июня 2025 / 14:18
Котировки
USD
18/06
78.7135
0.0000
EUR
18/06
90.7548
0.0000
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
17 июня 2025 / 18:32
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
17 июня 2025 / 18:27
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
17 июня 2025 / 18:22
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
18 июня 2025 / 11:32
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций рос на открытии основной торговой сессии 18 июня. Курс юаня пришел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,41%, до 2 800,38 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,41%, до 1 120,75 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи опускался на 2,7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,863 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 793,68 (+0,17%) пункта, индекс РТС составлял 1 118,07 пункта (+0,17%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 10,894 руб. (+0,45 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
11:47
Орешкин назвал главные риски в современном мире
11:32
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:14
Израиль атаковал иранское предприятие, задействованное в процессе обогащения урана
10:59
Герасимов проверил выполнение задач на красноармейском направлении
10:44
Скончалась народная артистка России Наталья Тенякова
10:35
Telegraph: Китай направил в Иран транспортные самолеты по подложному маршруту
10:17
"Автоваз" представил в рамках ПМЭФ Lada Aura для такси
20:46
Трамп призвал к безоговорочной капитуляции Ирана
20:31
Володин: российское законодательство об иноагентах - одно из самых либеральных
20:13
Fars: ВС Ирана ударили по авиабазам на территории Израиля
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения