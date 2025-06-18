Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций рос на открытии основной торговой сессии 18 июня. Курс юаня пришел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,41%, до 2 800,38 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,41%, до 1 120,75 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи опускался на 2,7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,863 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 793,68 (+0,17%) пункта, индекс РТС составлял 1 118,07 пункта (+0,17%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и составлял 10,894 руб. (+0,45 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.