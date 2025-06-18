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Орешкин назвал главные риски в современном мире
18 июня 2025 / 11:47
Орешкин назвал главные риски в современном мире
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

На сегодняшний день главные риски в мире связаны с попытками стран Запада сохранить свои доминирующие позиции. Такое мнение выразил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью РБК ТВ на полях Петербургского международного экономического форума .

"Проблема заключается в том, что есть ряд стран, которые привыкли доминировать и обеспечивать свой высокий уровень жизни за счет де-факто эксплуатации других экономик. Финансовые налоги, другие технологические налоги на весь остальной мир с тем, чтобы небольшая группа населения жила лучше. Вот этим странам позитивные изменения не нужны, им, скорее, нужно это заморозить и сохранить все, как есть. Но страны, которые смотрят вперед, - они, разумеется, эти изменения будут драйвить", - отметил он.

Те, кто теряет свое доминирование, пытаются бросить вызов новым лидерам, указал Орешкин.

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