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Захарова назвала страны G7 "мышами, которые рыдали и ели кактус"
18 июня 2025 / 11:59
Захарова назвала страны G7 "мышами, которые рыдали и ели кактус"
© ТАСС

Прошедший в Канаде саммит Группы семи (G7) оказался позорищем. Страны объединения признали, что стали теми мышами, которые "рыдали, но ели кактус". Соответствующую точку зрения изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это позорище не у нас прошло, и не с нами, и не при нашем участии", - отметила она.

Захарова обратила внимание, что главным итогом встречи стала констатация того, что страны объединения "потеряли миллиарды" в результате санкций против РФ. "Мыши, которые ели кактус - кололись, рыдали", - указала она.

"Где те ценности, где те основы, где те философские взгляды, которые они могли бы предложить? Там же не осталось той силы, которой была Россия в "восьмерке", которая бы возвращала какую-то реальность, которая не позволяла бы этому всему превращаться в один поддайкивающий, подвякивающий унисон", - заявила дипломат.

51-й саммит Группы семи проходил с 15 по 17 июня. В нем участвовали лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул форум. На полях саммита он подчеркнул, что не хочет ужесточать антироссийские санкции, так как это дорого обходится Соединенным Штатам. По его словам, речь идет "о миллионах и миллиардах". 

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