Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
18 июня 2025 / 17:48
КОТИРОВКИ
USD
18/06
78.7135
EUR
18/06
90.7548
Новости часа
Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе
Москва
18 июня 2025 / 17:48
Котировки
USD
18/06
78.7135
0.0000
EUR
18/06
90.7548
0.0000
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
17 июня 2025 / 18:32
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
17 июня 2025 / 18:27
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
17 июня 2025 / 18:22
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Политика / Образование / Политика и религия
Политика
Миронов призвал ввести уголовную ответственность за поборы в школах
18 июня 2025 / 12:14
Миронов призвал ввести уголовную ответственность за поборы в школах
© Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за поборы в детсадах, школах и вузах.

"В Минспорта затронули злободневную тему о поборах в спортивных школах, изменить законодательство и ввести уголовную ответственность. Идея правильная, но я бы не стал ограничиваться лишь спортшколами. На проблему надо смотреть шире и пресекать поборы везде - в детских садах, в школах и в вузах", - сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание, что часто с родителей берут деньги на ремонт, приобретение мебели и техники, однако неизвестно, на что в итоге идут эти деньги. "В вузах тоже студентов часто вынуждают покупать "уникальную" учебную литературу, авторами которой являются преподаватели этих же учебных заведений. Ничего особенного в таких учебниках, как правило, нет, но без них на экзамене завалят", - указал Миронов.

По его словам, помимо карательных мер, нужно увеличить финансирование системы образования. На образование должно уходить до 7% ВВП страны, считает политик. "Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не было оснований для сбора денег", - подчеркнул он.

ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
16:18
Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном
15:59
Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе
15:47
"Автоваз" представил свой первый кроссовер Lada Azimut
15:33
Путин подтвердил готовность к посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном
15:17
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 315 военнослужащих
14:58
Музаев сообщил, что с ЕГЭ за использование телефонов были удалены 189 человек
14:45
Захарова назвала страшной оценку Мерца действиям Израиля против Ирана
14:34
Дуда призвал НАТО повысить готовность на время учений России и Белоруссии
14:13
Минздрав: в России курят более 25% граждан
13:59
Мишустин провел переговоры с вице-президентом ЮАР
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения