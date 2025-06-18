Миронов призвал ввести уголовную ответственность за поборы в школах

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за поборы в детсадах, школах и вузах.

"В Минспорта затронули злободневную тему о поборах в спортивных школах, изменить законодательство и ввести уголовную ответственность. Идея правильная, но я бы не стал ограничиваться лишь спортшколами. На проблему надо смотреть шире и пресекать поборы везде - в детских садах, в школах и в вузах", - сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание, что часто с родителей берут деньги на ремонт, приобретение мебели и техники, однако неизвестно, на что в итоге идут эти деньги. "В вузах тоже студентов часто вынуждают покупать "уникальную" учебную литературу, авторами которой являются преподаватели этих же учебных заведений. Ничего особенного в таких учебниках, как правило, нет, но без них на экзамене завалят", - указал Миронов.

По его словам, помимо карательных мер, нужно увеличить финансирование системы образования. На образование должно уходить до 7% ВВП страны, считает политик. "Нужно сделать так, чтобы у администрации учебных заведений не было оснований для сбора денег", - подчеркнул он.