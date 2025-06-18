Российские ВС освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами - Новониколаевкой в Сумской области и Долгеньким в Харьковской. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что части группировки "Север" продвинулись вглубь обороны противника и заняли Новониколаевку. Кроме того, что благодаря решительным действиям подразделений группировки "Запад" был освобожден населенный пункт Долгенькое, указали в российском оборонном ведомстве.