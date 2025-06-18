Моди заявил Трампу о том, что Индии с Пакистаном не нужны посредники

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что Нью-Дели не нуждается посредничестве с Пакистаном. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри при общении с журналистами.

Разговор лидеров Индии и США продолжался 35 минут, он состоялся по просьбе американской стороны. Первый замглавы индийского МИД отметил, что Моди заявил Трампу о том, что Индия не нуждается в посредничестве третьей стороны для урегулирования проблемы Кашмира с Пакистаном. "Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия никогда не соглашалась на посредничество и никогда не сделает этого. По этому вопросу есть полное политическое единодушие", - указал он.

Мисри также обратил внимание, что именно Пакистан попросил о прекращении огня в ходе операции индийских вооруженных сил "Синдур", которая была проведена после теракта в туристическом городе Пахалгам в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "Переговоры о прекращении военных действий велись непосредственно между Индией и Пакистаном по существующим каналам, установленным между двумя вооруженными силами", - сказал он.

Некоторое время назад Трамп заявлял о намерении США попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между Индией и Пакистаном. Он также выступил с утверждением, что его администрации удалось предотвратить ядерную войну между этими государствами.

Отношения Нью-Дели и Исламабада накалились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия сообщила, что имеет доказательства причастности к атаке пакистанской Межведомственной разведки. 7 мая индийские ВС начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны информировали о полном прекращении огня.