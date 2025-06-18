Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
18 июня 2025 / 17:48
КОТИРОВКИ
USD
18/06
78.7135
EUR
18/06
90.7548
Новости часа
Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе
Москва
18 июня 2025 / 17:48
Котировки
USD
18/06
78.7135
0.0000
EUR
18/06
90.7548
0.0000
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
17 июня 2025 / 18:32
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
17 июня 2025 / 18:27
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
17 июня 2025 / 18:22
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Многополярный мир
Политика
Моди заявил Трампу о том, что Индии с Пакистаном не нужны посредники
18 июня 2025 / 12:43
Моди заявил Трампу о том, что Индии с Пакистаном не нужны посредники
© Александр Щербак/ ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что Нью-Дели не нуждается посредничестве с Пакистаном. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри при общении с журналистами.

Разговор лидеров Индии и США продолжался 35 минут, он состоялся по просьбе американской стороны. Первый замглавы индийского МИД отметил, что Моди заявил Трампу о том, что Индия не нуждается в посредничестве третьей стороны для урегулирования проблемы Кашмира с Пакистаном. "Премьер-министр Моди подчеркнул, что Индия никогда не соглашалась на посредничество и никогда не сделает этого. По этому вопросу есть полное политическое единодушие", - указал он.

Мисри также обратил внимание, что именно Пакистан попросил о прекращении огня в ходе операции индийских вооруженных сил "Синдур", которая была проведена после теракта в туристическом городе Пахалгам в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "Переговоры о прекращении военных действий велись непосредственно между Индией и Пакистаном по существующим каналам, установленным между двумя вооруженными силами", - сказал он.

Некоторое время назад Трамп заявлял о намерении США попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между Индией и Пакистаном. Он также выступил с утверждением, что его администрации удалось предотвратить ядерную войну между этими государствами. 

Отношения Нью-Дели и Исламабада накалились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия сообщила, что имеет доказательства причастности к атаке пакистанской Межведомственной разведки. 7 мая индийские ВС начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны информировали о полном прекращении огня.

ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
16:18
Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном
15:59
Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе
15:47
"Автоваз" представил свой первый кроссовер Lada Azimut
15:33
Путин подтвердил готовность к посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном
15:17
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 315 военнослужащих
14:58
Музаев сообщил, что с ЕГЭ за использование телефонов были удалены 189 человек
14:45
Захарова назвала страшной оценку Мерца действиям Израиля против Ирана
14:34
Дуда призвал НАТО повысить готовность на время учений России и Белоруссии
14:13
Минздрав: в России курят более 25% граждан
13:59
Мишустин провел переговоры с вице-президентом ЮАР
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения