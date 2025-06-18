БРИКС предоставляет уникальные возможности для равноправного сотрудничества и реализации разнообразных проектов, которые открывают небывалые перспективы для простых людей. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков.

"Я бы сказал, что россиянину от БРИКС должно быть легче на душе. Потому что это группа стран, которые представляют так или иначе весь земной шар. И по всем параметрам - и по экономике, и по ресурсам, и по площади - с ними можно ассоциировать половину мира", - сказал он в интервью Аналитическому центру ТАСС.

Рябков также отметил, что "простому человеку важнее другое". "БРИКС - это формат сотрудничества, где нет диктата, зато есть возможности реализовывать проекты в самых разных областях: от зондирования Земли из космоса в целях повышения эффективности борьбы с природными катастрофами и до фестивалей театральных школ", - указал он.

"Одному россиянину может быть интересно поехать на молодежный форум БРИКС, другому - прочитать об оптимальных методиках борьбы с деменцией", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. Такие методики, по его словам, уже разрабатываются и могут публиковаться, в частности, в создаваемом медицинском журнале БРИКС, причем "без ограничений, свойственных некоторым крупным западным компаниям".