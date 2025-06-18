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Макрон выложил видео с саммита G7 под песню о капибарах
18 июня 2025 / 13:14
Макрон выложил видео с саммита G7 под песню о капибарах
© EPA-EFE/ CAROLINE BLUMBERG/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил в социальной сети TikTok снятый на полях саммита Группы семи (G7) видеоролик под русскую песню о капибарах.

На видео французского лидера под наложенную мелодию проходят участники саммита: председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генсек ООН Антониу Гутерриш, сам Макрон и другие.

Видеоролик продолжительностью 8 секунд просмотрели 1,7 млн раз и поставили 163 тыс. лайков.

Композиция "Капибара" россиянина Алексея Плужникова получила широкую популярность в 2023 году.

51-й саммит G7 проходил с 15 по 17 июня в Канаде. В нем участвовали лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул мероприятие. 

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