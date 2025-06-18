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Силы ПВО РФ нейтрализовали за сутки 236 дронов ВСУ
18 июня 2025 / 13:33
Силы ПВО РФ нейтрализовали за сутки 236 дронов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за минувшие сутки 4 управляемые авиабомбы JDAM производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 64 206 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 953 танка и других боевых бронемашин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 331 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 996 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.

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