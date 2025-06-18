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Политика
Эрдоган считает законным право Ирана на оборону от атак Израиля
18 июня 2025 / 13:46
© Пресс-служба президента Турции/ТАСС
У Ирана есть законное право обороняться от нападения Израиля. Уверенность в этом выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.
"Для Ирана совершенно естественно, законно и юридически обоснованно защищать себя от бандитизма и государственного терроризма со стороны Израиля", - подчеркнул он.
По словам Эрдогана, Турция усилила меры безопасности на фоне конфликта между Израилем и Ираном. "Наши уполномоченные учреждения находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможных последствий атак со стороны Израиля. Мы подготовились ко всем видам сценариев", - подчеркнул он.