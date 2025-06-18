Эрдоган считает законным право Ирана на оборону от атак Израиля

У Ирана есть законное право обороняться от нападения Израиля. Уверенность в этом выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

"Для Ирана совершенно естественно, законно и юридически обоснованно защищать себя от бандитизма и государственного терроризма со стороны Израиля", - подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция усилила меры безопасности на фоне конфликта между Израилем и Ираном. "Наши уполномоченные учреждения находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможных последствий атак со стороны Израиля. Мы подготовились ко всем видам сценариев", - подчеркнул он.